Fetullah Gülen istedi üniversite kurdum, 17-25’ten sonra değiştim

AKP döneminde ünlü işadamları listesine giren Fettah Tamince, FETÖ soruşturması kapsamında savcıya, Uluslarası Antalya Üniversitesi’ni nasıl kurduğunu anlattı. Tamince başlıktaki bilgiyi verdi

AKP döneminde yatırımları ve ortaklıklarıyla ünlü iş adamları arasına giren Fettah Tamince, “Fetullah Hoca üniversite kurmamı istedi. Ben de kurdum. 17-25 Aralık sürecinden önceki gelişen olaylar benim cemaate bakış açımı değiştirdi” dedi. Tamince, Antalya Cumhuriyet Savcısı Sinan Tür tarafından alınan ifadesinde Gülen'le tanıştırılmasını şöyle anlattı: “2002 yılından sonra ismini hatırlayamadığım cemaat üyesi olan şahıs bana ‘hocaefendi' olarak adlandırdıkları Fetullah Gülen ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Bende zaten sürekli olarak ABD'ye gidip geliyordum. ABD'de bir iş seyahati sırasında bir işadamı olan arkadaşımla Pensilvanya'ya gidip Gülen'le tanıştım.”

2002'DEN SONRA AKP'YE YAKINDIM

“2002 yılından sonra yeni kurulan AKP hükümetine yakın oldum. Hükümette olan ilişkilerimi gören cemaat üyeleri bana daha fazla yakınlık göstermeye, itibar etmeye başladılar. Bu süre içinde cemaatin kurumlarında konuşmacı olarak katıldım. ABD'ye gittiğim bazı zamanlarda Gülen'i ziyaret ettim. Kendilerini İslam'a hizmet ettiği düşüncesiyle ziyaret etmiştim.”

25 ARALIK'I GÖRÜNCE DEĞİŞTİM

“25 Aralık 2013'te gözaltına alınacağını öğrendiğim bu ülkenin kalkınmasında büyük katkıları olan, ticaret ve iş ilişkilerini, yaşayış şekillerini bildiğim ortağım olan Mehmet Cengiz, Latif Topbaş, Abdullah Tivnikli, Fatih Saraç'ın isimleri görünce ben yıllarca istemeyerek de olsa yanlış işler içinde olan insanlara destek vermiş olduğumu anladım.”

16 YIL SONRA ÖĞRENDİM

“Bu yapıya ait Gaye Vakfı'nın 1996 yılı içinde kurucularından biri olduğumu, 2012 yılında Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni kurarken öğrendim. Bir gün cemaatin Antalya sorumlusu Tahsin Hoca beni arayarak Antalya ilinde özel bir üniversite yapılmasına, 10 kişiyle birlikte dahil olmamı istedi. Bu teklifi kabul ettim. Kuruluş aşamasında kişi başı yıllık 500 bin lira bir bedel konuldu. Ancak süreç içinde arkadaşlar vaat ettikleri paraları ödemedi. Üniversite kuruluşundaki maddi kaynağın yüzde 95'ini ben karşıladım.”

Tamince'nin ifadesinin ardından Sincan Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Osman Kaçmaz, üniversite yapımı için toplanan 190 milyon lira ve 120 milyon doların “kayıp” olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 YIL ÖNCE KURULDU, TÜRKİYE'NİN TEK ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Antalya Üniversitesi 2012 yılında kuruldu. Türkiye'nin tek ve ilk uluslararası olan üniversitede 6 fakülte, 4 yüksekokul 2 enstitü var. İlk mezunlarını bu yıl verecek.