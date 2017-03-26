Feyzioğlu: 17 Nisan’da insanların birbirine bakacak yüzü olması lazım

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "16 Nisan’da görüyoruz ki 'Hayır' çıkacak. Ama 17 Nisan’da bu milletin birbirinin yüzüne bakacak halinin olması lazım" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "16 Nisan’da görüyoruz ki 'Hayır' çıkacak. Ama 17 Nisan’da bu milletin birbirinin yüzüne bakacak halinin olması lazım" dedi.

Bursa Barosu Anayasa Komisyonu tarafından Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryumu’nda düzenlenen ‘KHK Gölgesinde Anayasa’ paneli öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, referandumla ilgili propaganda yaparken ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanılması gerektiğini söyledi.

Referandum için Türkiye’nin her köşesine gidip vatandaşlara yeni Anayasayı anlattıklarını söyleyen Fevzioğlu, “Görüyoruz ki 16 Nisan'da ‘Hayır’ çıkacak. Ama gerçek zafer 16’sında ‘Hayır” çıkmakla olmaz. 17’sinde bu milletin birbirinin yüzüne bakacak halinin olması lazım. ‘Hayır’ diyecek vatandaşlarımıza tavsiyemiz sert söylemlere uymasınlar. Siz model olun. Siz tonu üslubu düşürdükçe size hakaret edenler hakaretlerinin yanlış olduğunu görecekler” dedi.

‘İNSANLAR ‘HAYIR’ DEDİĞİ İÇİN İŞTEN ATILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR’

‘Hayır’la ilgili bir tahmin yapıp yapmayacağı sorusuna Feyzioğlu, şu yanıtı verdi:

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“Anketler bu baskı ortamında oldukça yanıltıcı. Çünkü insanlar ‘Hayır’ dediği için işten atılabileceğini düşünüyor, baskı görüyor. ‘Evet’ diyenler alkışlanırken ‘Hayır’ diyenler yuhalanıyor. ‘Evet’ diyen bir futbol federasyonu, devlet ricali tarafından baş tacı edilirken anayasayı anlatmakla görevli olan Türkiye Barolar Birliği siyaset yapmakla suçlanıyor. Demek ki bu bir baskı ortamı. O sebeple ben anketlere ‘Evet’ vereceğini söyleyenlerin ‘Kararsızım’ diyenlerin, ‘Sandığa gitmiyorum’ diyenlerin anlamlı bir kısmının aslında artık bu baskıya yeter dediğini görüyorum. Bu zaten bir siyasi parti meselesi değil. 17’sinde, 18’inde 20’sinde ne zaman seçim olursa o gün insanlar tekrar kendi siyasi partilerine oy verecekler. Keşke olmasaydı. Keşke bu Anayasa Referandumuna böyle bir ortamda gidilmeseydi. Keşke bu gerginlikler yaşanmasaydı ama şükürler olsun ki sonuç güzel olacak. Elimizden de geleni kucaklaştırmak anlamında yapıyoruz. Sadece Anayasayı anlatmak ve sonucunda ‘Hayır’ çıkmasını arzu etmek anlamında değil. Milletimizin birbiriyle kenetlenmesini sağlamak anlamında.”

‘DENEK’ BENZETMESİ

‘Türk tipi’ olarak adlandırılan ve benzeri olmadığı belirtilen yeni başkanlık sisteminin benzerinin Katar’da, Suriye’de ve Libya’da uygulandığını savunan Fevzioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

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“Diyelim ki benzeri yok. Bir deneme yapılıyor o zaman. Bir ilaç olsa önce cansızlarda deniyorsunuz. Sonra farelerde deniyorsunuz. Sonra daha büyük memelilerde deniyorsunuz. En son ‘denenebilir’, yani öldürmediğini anladığınız aşamada küçük küçük insan gruplarında deniyorsunuz. Şimdi bu Anayasa daha önce hakikaten hiç yazılmamışsa denenmemişse 21. yüzyılda bu bizim icadımız ise damardan verdiğinizde bütün bu aşamaları atlamış oluyorsunuz. Yani aramaya başka bir deneme kademesi konsaydı herhalde daha doğru olurdu.”

Panelde Fevzioğlu’nun dışında CHP Eskişehir eski Milletvekili Süheyl Batum ve psikiyatrist yzar Dr. Semih Dikkatli konuşmacı olarak yer aldı.

DHA