Fider Castro ölümünün 1. yılında anılıyor… Fidel Castro kimdir?

Küba'nın unutulmaz komünist lideri Fidel Castro geçen sene 26 Kasım 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Fidel bu sene ölümünün birinci yılında anılıyor. Efesanevi lider Fidel Castro'nun hayat hikayesi ve detaylar...

Küba devriminin önderi ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro geçtiğimiz yıl bugün hayatını kaybetti. Fidel Castro tüm dünyada ve özellikle Küba’da anılıyor. Castro için en büyük anma merasimi ana vatanı Küba'da düzenlendi. Havana Üniversitesi önünde toplanan gençler, liderlerini “Castro ölümsüzdür” sözleriyle andı. 2006'da sağlık sorunlarından dolayı görevini yardımcısı ve kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro'nun ölüm haberini yine kardeşi ve yol arkadaşı devlet televizyonundan yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

ATATÜRK’E HAYRANDI

Atatürk'e olan hayranlığıyla da bilinen Fidel Castro 1959'da Küba devrimine öncülük etmiş ve devrim sonrası ülkede komünizmi kurarak 50 yıl boyunca, ülkeyi sömürgesi haline getirmeye çalışan ABD'ye karşı durmuştu.

FİDEL CASTRO KİMDİR?

Fidel Castro, 13 Ağustos 1926‘da Mayari‘de dünyaya geldi. Dönemin Küba halkına göre ekonomik durumu iyi sayılabilecek bir ailenin çocuğuydu. Sahip oldukları şeker kamışı tarlası ile geçimlerini sağlamaktaydılar. İlk öğrenim yıllarını özel katolik okullarında tamamladıktan sonra, 1945 yılında Havana Üniversitesi’ne girdi. Öğretmenlerinin dikkatini, bütün kitapları ezberlemesini sağlayan inanılmaz hafızası ile çekti.

Üniversite eğitimi sırasında hukuk alanına yoğunlaşan Fidel Castro, Küba’daki mevcut rejime karşı olan pek çok gruba dahil oldu. Küba hükümetinin bu grupları 1947 yılında dağıtmasının ardından, Fidel Castro ve arkadaşları Bogota‘ya getirdiler.

1950 yılında okulundan derece ile mezun oluşunun ardından politikanın gücünü keşfetti ve Ortodoks Parti’ye katıldı. Küba Meclisi’nde bir sandalye sahibi olmak için çalışmalara başladı. Ancak bu çalışmaları, Flugencio Batista‘nın, Ortodoks’ların yükselişini engellemek için Küba yönetimini ele geçirmesiyle kesintiye uğradı. Batista yönetiminde pek çok politikacı öldürüldü ve çok sayıda insan baskı altında tutulmaya başlandı.

Fidel Castro, Küba’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 200 devrimciye liderlik ederek, Batista yönetimine son vermek isteyen bir gerilla grubu oluşturdu. 26 Temmuz 1953 tarihinde, Fidel Castro’nun gerilla grubu, Santiage de Cuba‘daki Moncada askeri kışlasına bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı ile birlikte çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiren Fidel Castro’nun grubundakilerin tamamına yakını, daha sonra hükümet tarafından gönderilen ek kuvvetlerce öldürüldü. Fidel Castro yakalanarak onbeş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir yıl sonra Batista, Fidel Castro’nun da içinde bulunduğu tüm siyasi suçlular için bir af çıkardı. Hapisten çıktıktan sonra da devrimci fikirlerinden vazgeçmeyen Fidel Castro, Meksika‘ya giderek, hükümeti devirmek için yeni bir gerilla grubu oluşturdu. Bu ülkede, o sıralarda sağlık hizmetleri vermekte olan Che Guevara ile tanıştı. İkili, kurdukları 82 kişilik gerilla grubuna savaş eğitimi vermeye başladı.

2 Aralık 1956 tarihinde, Küba’ya dönen grup, donanma tarafından yok edildi ancak, Fidel Castro ve Che kaçmayı başararak dağlarda saklanmaya başladılar. Buradan yönettikleri küçük vur-kaç operasyonları ile propagandalarını yapmayı başardılar ve halkın desteğini kazanmaya teğini arkalarına almayı başardılar ve 1 Ocak 1959 tarihinde Batista hükümetini devirdiler.

Bu başarıdan sonra Havana’ya hareket eden Fidel Castro, kendisini Küba Cumhurbaşkanı ilan etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşması sırasında omuzuna konan bir güvercin, çok inançlı olan Küba halkının, onun tanrının bir elçisi olduğuna inanmalarını sağladı. Konuşmasında, hükümetinin halka karşı dürüst olacağını ve yolsuzlukların artık geride kaldığını söyleyen Filde Castro, 1940 Küba Anayasası‘nın büyük bir kısmını da oluşturdu. Fidel Castro iktidara geldikten sonra, Batista taraftarı partililerin büyük bir kısmı idam edildi.

1959 yılında Fidel Castro, Amerika Birleşik Devletleri‘ni de kapsayan bir tura çıkarak, ulusları birlik ve beraberliğe özendirmeye çalıştı. Amerika’nın o dönemdeki başkanı Eisenhower görüşmeyi reddetse de, başkan yardımıcısı Nixon Fidel Castro’yu kabul etti. Ancak daha sonra Nixon Fidel Castro’yu, çökertilmesi gereken komünist bir diktatör olarak niteledi. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde konuşmak için tekrar Amerika’ya giden Fidel Castro, konsey tarafından da hoş karşılanmadı.

Fidel Castro Küba’ya döndü ve %70’i yabancıların ellerinde olan ülke topraklarını halka geri kazandırmak için sosyalist bir ekonomi oluşturma çalışmalarına başladı. Bütün Amerikan işletmelerinin kamulaştırılması emrini verdi ve bu ülkeyle olan bağlarını kopardı. Bunun üzerine 31 Ocak 1961 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri, Küba’ya karşı ticari ambargo uygulaması başlattı. Küba’daki işletmelerinin kamulaştırılması ile Amerika, bir milyar dolardan daha fazla bir kayıpla karşı karşıya geldi.

Fidel Castro, kendi ülkesindeki bölgelerindeki devrimcilere de destek olmaya çalıştı. Küba devrimi gerçekleştikten sonra ülkeden ayrılıp Bolivya‘ya giden Che’ye, amacını gerçekleştirmesi için destek verdi. Che’nin 1967 yılındaki ölümünden sonra da, henüz yönetim konusunda istikrarı yakalayamamış pek çok Latin Amerika ülkesine de, komünist devrimi gerçekleştirmeleri için askeri destek yolladı.

Küba’nın komünist devrimden sonra hiçbir şekilde iyileşemeyen ekonomisi, Sovyetler Birliği‘nin, dağıldıktan sonra göndermeye devam edemediği ekonomik desteğin de bitmesiyle daha da kötü bir hal aldı.

Günümüzde ciddi sağlık sorunları yaşayan Fidel Castro, ölümünden sonra da Küba’nın komünist düzenle yönetilmesini istemektedir.