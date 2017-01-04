Fikri Işık’tan ABD’ye El Bab eleştirisi

EL Bab'da yardım isteyen Türkiye'ye "ABD'nin, "görünür bir güç gösterisinde bulunarak cevap verdik” şeklinde açıklamasını yayınlayan Sozcu.com.tr'nin haberi ses getirdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin bu açıklamasını eleştirerek, "El Bab'da koalisyon güçlerinin destek vermemesi düşündürücü" dedi.

EL Bab'da yardım isteyen Türkiye'ye "ABD'nin, "görünür bir güç gösterisinde bulunarak cevap verdik” şeklinde açıklamasını yayınlayan Sozcu.com.tr'nin haberi ses getirdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin bu açıklamasını eleştirerek, "El Bab'da koalisyon güçlerinin destek vermemesi düşündürücü" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın El Bab ayağına ilişkin olarak “Koalisyon güçlerinin destek vermemesi düşündürücü” dedi. Bakan Işık, ABD başta olmak üzere tüm koalisyon güçlerinin harekâta destek vermesi gerektiğini de vurguladı.

BAKAN IŞIK’TAN İNCİRLİK ÇIKIŞI

Milli Savunma Bakanı Işık, İncirlik’i kullanılan koalisyon güçlerinin, Türkiye’nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin “İncirlik’i de sorgulattığını” söyledi. Işık, “Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor” dedi.