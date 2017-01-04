Fikri Işık’tan ABD’ye El Bab eleştirisi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın El Bab ayağına ilişkin olarak “Koalisyon güçlerinin destek vermemesi düşündürücü” dedi. Bakan Işık, ABD başta olmak üzere tüm koalisyon güçlerinin harekâta destek vermesi gerektiğini de vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Işık, İncirlik’i kullanılan koalisyon güçlerinin, Türkiye’nin El Bab operasyonuna destek vermemesinin “İncirlik’i de sorgulattığını” söyledi. Işık, “Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi, İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor” dedi.