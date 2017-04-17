Anayasa referandumunun ardından tartışmalar devam ediyor. Mühürsüz oy pusululalarının sok dakika devreye girmesi büyük bir şaibeye yol açtı. YSK Başkanı Sadi Güven ise usulsüz bir şey olmadığı pusulaların filigranlı olduğunu belirtti. Peki, filigran nedir?

Türkiye dün Anayasa referandumu için sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan “Evet” 51.18 çıkarken; “Hayır” ise 48.82 çıktı. Yalnız YSK’nın son dakika mühürsüz oy pusulalarının geçerli olduğunu açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN’DEN AÇIKLAMA

Mühürsüz oy pusularının devreye girmesi ile birlikte vatandaşlardan ve partilerden tepki artınca YSK Başkanı Sadi Güven kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Güven, “Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasada düzenlenmiş, her vatandaşın kullanabileceği bir haktır. Biz bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle veriliyor. Vatandaş kabine girerek, usulüne uygun olarak vurmak suretiyle sandığa atıyor. Vatandaşın burada sorumluluğu sona eriyor. Vatandaşa verilen oy pusulaları, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Filigranlı olarak YSK'nın ismini görebilirsiniz. dedi.

FİLİGRAN NEDİR?

Genellikle para ve devletçe çıkarılan kimi değerli kâğıtlarda kullanılmak üzere yapılan kâğıtlarda bulunan, kâğıdın yapımı sırasında dokusuna işlenmiş olan ve ancak ışığa tutulduğunda görülebilen çizgi, resim, yazı gibi bir gizli, özel im.

İŞTE YSK’NIN TARTIŞILAN KARARI VE GEREKÇE GÖSTERİLEN MADDE

YSK'nın “Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur” ifadeleriyle duyurduğu karar, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un üçüncü bölümü olan ‘Oy Verme' kısmında yer alan 94. Maddede yer alan ifadelere aykırı olduğu ve bu uygulamanın hukuksuz olduğu iddia ediliyor.

Kanunda yer alan ifade aynen şöyle; “Sandık Kurulu Başkanı seçmenin pasaportundan adını, soyadını, baba adını, yaşını ve pasaport numarasını tespit eder. Seçmen sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş olan birleşik oy pusulası ile oy zarfını alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy yerine girer.”