Film gibi operasyon! Takipteki cip kaçmaya başlayınca…

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Van'dan yüklü miktarda eroin getirileceği yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan cipte "Galia"nın yaptığı aramada 102 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Van'dan yüklü miktarda eroin getirileceği yönünde bir bilgi üzerine çalışma başlattı. Durdurulan cipte "Galia"nın yaptığı aramada 102 kilo eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri yaklaşık 1 ay boyunca şüpheliyi fiziki ve teknik takip ederek çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz pazar günü Van’dan ciple yola çıkan şüpheliyi polis ekipleri farklı araçlarla 30 saat süren yolculuk boyunca izledi.

36 yaşındaki A.G., Balıkesir Karesi ilçesine geldiğinde takip edildiğini fark ederek kaçmaya çalıştı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durum bildirilerek trafik kontrollü bir şekilde yavaşlatıldı. Ekipler, Van’dan itibaren takip ettiği cipi durdurarak şüpheli A.G.’yi gözaltına aldı.

Dedektör köpek “Galia” cipte yaptığı aramalarda arka koltuk altında ve arka tampona gizlenmiş 102 kilogram eroin buldu. Gözaltına alınan A.G. Vatan Caddesi’ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FİLM GİBİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA

İstanbul ve Balıkesir Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda film sahnelerini aratmayacak görüntüler kaydedildi.

Polis ekipleri Van’dan itibaren takip ettiği cipi durdurmaya çalışması ve cipin kaçmaya çalışması görüntülere yansıdı. Polis ekipleri yolu yavaşlatarak cipi durdurması ve A.G.’yi yere yatırıp gözaltına alması polis kameraları tarafından kaydedildi. Balıkesir Narkotik dedektör köpeği Galia’nın cipte arama yapması ve zulaları bulması görüntülere yansıdı. Ele geçirilen 102 kilo eroin Vatan Caddesi’ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sergilendi.

DHA