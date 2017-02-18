Firari hükümlü Kıbrıs’ta yakalandı

Adana’da 2005 yılında 4 kişinin öldürüldüğü olaya karıştığı iddiasıyla üç kez müebbet ve 26 yıl hapis cezası alan firari hükümlü İlker Aydar Kıbrıs’ta, Adana polisi tarafından yakalandı.

Adana’da 2005 yılında 4 kişinin öldürüldüğü olaya karıştığı iddiasıyla üç kez müebbet ve 26 yıl hapis cezası alan firari hükümlü İlker Aydar Kıbrıs’ta, Adana polisi tarafından yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 2005 yılında 4 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 26 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan İlker Aydar, sahte kimlikle yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı. Adana'ya getirilen Aydar, geniş güvenlik önemleri altında sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Firari hükümlünün cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Biri gazino sahibi 4 kişinin, 2 Temmuz 2005'te uzun namlulu silahlarla öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 3 kez müebbet ve 20 yıl ağır hapisle yargılanan İlker Aydar, cezası kesinleşmediği için Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi kapsamında 5 yıldan fazla tutuklu kaldığı gerekçesiyle 2010'da tahliye edildi.

SAHTE KİMLİKLİ

Yargıtay'ın 2011'de hakkındaki cezayı onamasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Aydar'ın tahliye edildikten sonra Turan Bilir adına düzenlenen sahte kimlikle 2011'de KKTC'ye giriş yaptığını tespit etti. KKTC ve Adana Emniyet Müdürlüğü polisleri, Aydar'ı, 10 Şubat Cuma günü, KKTC'nin Gazimağusa kentine bağlı Sınırüstü köyündeki bir adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Ceyhan'da, 2 Temmuz 2005'te gazino sahibi Mehmet Ozan (37) 01 VF 011 plakalı otomobiliyle sabaha karşı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken, başka bir araçtan kalaşnikof marka tüfekle ateş açılmış, saldırıda; Ozan ile araçta bulunan Halil Yılmaz (27) ve Hakan Akkuş (24) olay yerinde, Mahmut Akıllı (50) ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, İlker Aydar 3 kez müebbet ve 20 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılken, diğer sanıklardan Erkan Kımızoğlu, İhsan Akboz ve Kadir Söğüt'ün 4'er kez müebbet, tutuksuz 7 sanığın da suç örgütü üyeliği suçlamasıyla birer yıl ağır hapis cezasına çarptırılmalarına, tutuksuz 23 sanığın da delil yetersizliğinden beraatlarına karar verilmişti.