Firari katil zanlısı Mardin’de yakalandı!

Adana'da 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın katil zanlısı olarak 2 aydır aranan 17 yaşındaki A.A., Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Akziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Olay, geçen 9 Mayıs’ta merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.A. ve aynı yaştaki A.A., motosiklet ile cadde üzerinde giderken, karşı iyönden motosikletle gelen Mehmet Emin Gül ve arkadaşına tabanca ile ateş açtı. İki grup arasında çıkan çatışmada Gül hayatını kaybetti, İ.A, A.A. ve yoldan geçen bir kişi ise yaralandı.

Olayın ardından İ.A., gözaltına alınırken, A.A. ise tedavi gördüğü hastaneden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Gül’ün öldürüldüğü çatışmada A.A.’nın iki tabancayla motosikletin arkasından ateş açtığını belirledi. Soruşturmada İ.A. tutuklanırken, firari katil zanlısı A.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Katil zanlısı A.A.’nın Mardin’e kaçtığı bilgisine ulaşan polis saklanabileceği adresleri tespit etti. A.A.’nın Kızıltepe İlçesi Akziyaret Mahallesi’nde saklandığını belirleyen polis, Adana’dan Mardin’e giderek düzenledikleri operasyon ile A.A.’yı yakaladı. Adana’ya getirilen A.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. DHA