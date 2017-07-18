Fırat Anlı için yakalama kararı çıkarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Fırat Anlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Anlı geçtiğimiz gün tahliye edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ekim 2016 tarihinde tutuklanan ve hakkında ‘Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kamu görevlisini kasten öldürmek’ gibi çeşitli suçlardan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fırat Anlı, 14 Temmuz günü görülen duruşmada tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Anlı’nın tahliyesine bugün sabah saatlerinde üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ‘kuvvetli suç şüphesi’ bulunduğu gerekçesiyle Fırat Anlı hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. DHA