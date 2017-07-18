Fırtına Deresi’nde acı olay! Kayıp yeğenini ararken canından oldu

Rize'nin Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi'nde geçen ay dereye düşerek kaybolan 11 yaşındaki Nehir Zenginal'ı bulabilmek için Fırtına Deresi'ne giren dayısı 20 yaşındaki Muhammet Ali Zenginal ile akrabası 31 yaşındaki Adem Zenginal boğulma tehlikesi geçirdi. Dereden çıkartılan dayı Muhammet Ali Zenginal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Adem Zenginal ise tedavi altına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ardeşen İlçesi Beyazkaya Köyü civarında Fırtına Deresi’nde meydana geldi. 19 Haziran’da Tunca Beldesi’nde dereye düşerek kaybolan yeğeni Nehir Zenginal’i aramak için amcasının oğlu Adem Zenginal ile dereye giren Muhammet Ali Zenginal suya kapıldı. Çevredekiler ve rafting ekiplerinin yardımıyla bir süre sonra sudan çıkarılan ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kişi ambulansla Pazar İlçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Ali Zenginal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem Zenginal ise sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Adem Zenginal’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

NEHİR BULUNAMAMIŞTI

Ardeşen İlçesi Eskiarmutluk Köyü’nde, 19 Haziran günü kardeşi ile oynarken düşen lastik ayakkabısını almaya çalışan, ancak dengesini kaybederek düştüğü Tunca Deresi’ nde akıntıda sürüklenerek kaybolan Nehir Zenginal için Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT, RİKE, İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Kayıp küçük kız için devreye giren Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin arama çalışmaları da sonuçsuz kalmıştı.