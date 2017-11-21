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Son Dakika Haber… Marmara’da fırtına sebebiyle bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüs seferleri iptal oldu.

06:3521 Kasım 2017
Gündem
Son Dakika Haber… Marmara’da fırtına sebebiyle bazı seferler iptal edildi
Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüs seferleri iptal oldu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

Son güncelleme: 08:4921.11.2017
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