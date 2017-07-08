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Flash Tv spikerinin arkadaşını vurma anı kamerada

Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

23:268 Temmuz 2017
Gündem
Flash Tv spikerinin arkadaşını vurma anı kamerada
Haber spikeri Gökhan Taşkın'ın bu sabaha karşı Beyoğlu'nda arkadaşını ayağından vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda bu sabaha karşı meydana gelen olayda  Gökhan Taşkın ve Fırat Karadayı, bir arkadaşı ile sokakta yürümeye başladı.

Yürüyüş sırasında Fırat Karadayı, spiker Gökhan Taşkın’a doğru yöneldi.

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Bu sırada Taşkın belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşını topuğundan vurdu.

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Yaralı Fırat Karadayı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Spiker Gökhan Taşkın polis tarafından gözaltı alındı.

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Ünlü spiker  arkadaşının şikayetci olmaması nedeniyle verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. DHA

 

Son güncelleme: 23:5608.07.2017
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