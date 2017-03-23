Foça’da denizde 115 kaçak yakalandı

Türkiye ile göçmen krizinin derinleşmesinin ardından havaların ısınmasıyla Avrupa'nın 'göçmen kabusu' yeniden başladı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yoğun çabasına rağmen kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin sayısının yaz aylarında artması bekleniyor.

Türkiye ile göçmen krizinin derinleşmesinin ardından havaların ısınmasıyla Avrupa'nın 'göçmen kabusu' yeniden başladı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yoğun çabasına rağmen kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin sayısının yaz aylarında artması bekleniyor.

İzmir’in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalıştıkları ileri sürülen 115 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Foça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Atatürk Adası açıklarında iki direkli, ‘Neva’ adlı bir ahşap yattan şüphelenip durdurdu. Yatta yapılan aramada, 115 kaçak yakalandı. 1’i kadın 115 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak Foça Balıkçı Barınağı’na getirildi. Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların, kimlik tespitlerine başlandı. (DHA)

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