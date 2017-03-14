Freni boşalan yol tamir makinesi dehşet saçtı: 3 ölü

Adana'da demiryolunda yol tamir makinesinin devrilmesi sonucu 3 işçi öldü.

Karaisalı İlçesi’ndeki Varda Köprüsü yakınlarındaki demiryolunda bakım ve onarım çalışması yapan yol tamir makinesi saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre yol tamir makinesi üzerinde bulunan 3 demiryolu işçisi yaşamını yitirdi. TCDD Adana 6’ıncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kaza yerine giderek inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FRENİ BOŞALMIŞ

Yol tamir makinesinin freni boşaldığı için devrildiği ortaya çıktı.

Hacıkırı İstasyonu’nda manevra yaptığı öğrenilen yol tamir makinesinin, freni boşaldığı için ‘dağ yolu’ olarak nitelenen yola girerek devrildiği öğrenildi. Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin tren teşkil memuru Erdal Acar, taşeron şirkette çalışan demiryolu işçileri Sedat Aktaş ve Semih Tezcan olduğu bildirildi. DHA