Fuhuş baronu adamlarıyla birlikte yakalandı

İstanbul'da, sauna adı altında, zorla senet imzalattığı kadınlara fuhuş yaptıran çete çökertildi. Fuhuş Baronu olarak bilinen Hakan A. ve 9 adamı gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Bazı kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı polisi harekete geçirdi. Araştırmalarda, sauna ve masaj salonu adı altında fuhuş yaptıran çete tespit edildi. Çetenin kadınları tehdit ve şantajla fuhşa yönlendirdiği belirlendi. Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el konulduğu ve borç seneti imzalandığı anlaşıldı.

ADAMLARIYLA YAKALANDI

Organize Polisi, zorla fuhuş yaptıran çetenin elebaşının Hakan A., olduğunu tespit etti. Hakan A.’nın fuhuş baronu olarak tanındığı öğrenildi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmasında şüphelinin 9 adamı daha belirlendi. Hakan A. ve adamları düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

FUHUŞ PARASIYLA LÜKS YAŞAM

Gözaltına alınan çete liderinin lüks bir hayat yaşadığı öğrenildi. Hakan A.’nın Porche Panamera marka aracına da el konulduğu öğrenildi.

