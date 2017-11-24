Fuhuş baskınında havasızlıktan ölmekten son dakikada kurtarıldı! | Son dakika haberleri

Trabzon’da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda Özbek kadın dolaba gizlendi, havasızlıktan ölmek üzere olan kadın polisler tarafından son dakikada kurtarıldı...

Bir süredir fuhuş oprasyonularını sürdüren polisler geçtiğimiz operasyonda ilginç bir durumla karşılaştı. Polisin bu fuhuş baskınlarında bir otelde yaşadığı olay dikkat çekerken, banyoda tezgah altındaki dolapta gizlenen Özbek kadın havasızlıktan ölmek üzereyken son anda kurtarıldığı ortaya çıktı.

32 OTELE BASKIN YAPILDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde fuhuşa yönelik düzenlemiş olduğu operasyonlarda 6 ay içerisinde 32 otele baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında 138 yabancı uyruklu kadına para karşılığında fuhuş yaptıkları gerekçesi ile işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilen kadınlar buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

DOLAPTA ÖLMEK ÜZEREYKEN SON DAKİKADA…

Aynı operasyonlar kapsamında 33 kişiye ‘Fuhuşa teşvik, aracılık yapmak ve zorlamak’ suçlarından işlem yapıldı. Bir kişi hakkında ise ‘insan ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılırken, 9 şüpheli ise aynı suçu işlemek iddiası ile çıkartıldığı mahkemede, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Çömlekçi semtinde yol kenarlarında akan trafik sürücüleri fuhuş yapmaya zorlayarak genel güvenliği tehlikeye düşüren 92 kişiye de işlem yapıldı.

Bu baskınlar sırasında Çömlekçi mahallesinde otellerin birinde kayıt dışı kalan ve ülkeye yasa dışı yollar ile girdiği belirlenen Özbekistan uyruklu 25 yaşındaki F.K. isimli kadın polislerden kaçarken banyoda tezgah altında gizlenmek için girdiği dolapta havasızlıktan ölmek üzereyken polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.