Galatasaray Adanaspor maç özeti: Galatasaray dörtledi!

Türk Telekom Arena'da Galatasaray kükredi. 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray Adanaspor'u 4-0 mağlup etti. Bol gollü nefes kesen maçın özeti ve golleri haberimizde yer almakta. Galatasaray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdüğünü gösterdi.

Galatasaray Adanaspor karşılaşması 26. hafta kapanış maçı olarak oynandı. Galatasaray Adanaspor maçında Galatasaray üstün oyunuyla 4-0 galip geldi. Galatasaray Adanaspor maç özeti arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Galatasaray Adanaspor maç özetini izlemek için aşağıdaki, Galatasaray Adanaspor maç özeti izle yazısına tıklayabilirsiniz.

GALATASARAY ADANASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇ AYRINTILARI

Müsabakadaki gol perdesi 25'te açıldı. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk'un arka direğe yaptığı ortada Podolski'nin kafa vuruşunda Itandje topu elinden kaçırdı ve top ağlara gitti: 4-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devre hızlı başladı. Ev sahibi takım ikinci golü 47'de buldu. Linnes ile başlayan atakta Eren'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Garry Rodrigues harika bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0. 54'te Yasin'in pasıyla ceza sahasına sokulan Linnes yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 55'te Topun başına geçen Selçuk İnan sert bir vuruşla topu üçüncü kez Adanaspor ağlarına yolladı: 3-0.

58'da hakem ceza sahasında elle oynamayı tespit ederek bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 59'da yine topun başına geçen Selçuk İnan, kaleciyi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0. Bu sonucun ardından Cimbom puanını 49'a yükselterek Başakşehir'in 4 puan gerisinde Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Levent Şahin'in ekibi 20 puanda kalarak ligin dibine demir attı. Gelecek hafta Tudor'un öğrencileri, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Abdullah Avcı'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Turuncu beyazlı ekip ise, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.