Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta: Galatasaray Başakşehir canlı izle

Galatasaray Başakşehir maçı iki takım için de Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray Başakşehir maçı canlı olarak internetten nasıl izlenecek? İşte ayrıntılar...

Zirvenin takipçileri olan Galatasaray ve Başakşehir bugün Şampiyonlar Ligi için önem taşıyan bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? Başakşehir Galatasaray maçını taraftarlar hangi link üzerinden izleyebilecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı saat 20:00’da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Medipol Başakşehir maçını canlı olarak aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz. Galatasaray Başahşehir maç linki üyelik gerektirmektedir, maçı canlı olarak izlemek için ücretli üyeliği gerçekleştirerek maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ AYRINTILARI

Şampiyonluk umutları ‘Kaf Dağı’nın’ ardında kalan Galatasaray’da artık tek hedef sezonu ikinci sırada tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek. Bunun yolu da bitime 8 hafta kala 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir’i yenmekten geçiyor. Çünkü olası bir mağlubiyet, her şeyin sonu anlamına gelebilir. Rakibiyle arasında 4 puan bulunan Galatasaray, bugün kazanırsa farkı 1’e indirecek ve lig yeniden başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir – Galatasaray maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu tabloda her şey galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Çünkü 23 Nisan Pazar günü ezeli rakibi ve Şampiyonlar Ligi için çekiştiği Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, en kritik dönemece girdi. Adana karşısında galip gelen takımı bozmak istemeyen Teknik Direktör Tudor, karşılaşmanın önemini oyuncularına aşılıyor ve kazanmak için sabırlı olunması gerektiğinin altını çiziyor.