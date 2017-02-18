Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti izle: Cimbom puan kaybına devam ediyor

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı Igor Tudor'un takımın başında çıktığı ilk maç olarak büyük önem taşıyordu. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Rize maç özeti ve golleri haberimizde...

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı Igor Tudor'un takımın başında çıktığı ilk maç olarak büyük önem taşıyordu. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Rize maç özeti ve golleri haberimizde...

Galatasaray Çaykur Rizespor maçında puanlar paylaşıldı. Galatasaray Rizespor maç özeti ve Galatasaray Çaykur Rizespor maçı golleri taraftarlarca internette aratılmaya başlandı. Igor Tudor yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in berabere kaldığı haftayı değerlendiremedi. Galatasaray geçen hafta ise '11 puanlık' haftayı boş geçmişti. Galatasaray Çaykur Rizespor maçının özetini haberin devamındaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

GALATASARAY RİZE MAÇ AYRINTILARI

Galatasaray'ın golü 23. dakikada Podolski'den gelirken, Çaykur Rizespor ikinci yarıdaki baskılı oyununun ödülünü 75. dakikada Özgür Çek'in şık frikik golüyle aldı.

Gelecek hafta Beşiktaş derbisine çıkacak olan Galatasaray 40 puanla 3. sırada haftayı tamamlarken; kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ise 20 puanla 16. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Sabri'nin kaptığı topla atağa çıkan Galatasaray'da Yasin, içeriye kat eden Josue'yi gördü. Josue son çizgiye inip pasını çıkardı, arka taraftaki Podolski boş durumda sert vurdu ve ağları sarstı: 0-1. 74. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının hemen dışında yaptığı faul, Galatasaray'a pahalıya patladı! Çaykur Rizespor'un hafif sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Özgür Çek sol ayağıyla nefis bir kesme vuruş yaptı. Top, Muslera'nın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-1. 90+1. dakikada Yasin Öztekin galibiyet golüne çok yaklaştı ancak topu dışarı gönderdi. Sol kanattan yapılan ortaya altıpas üzerinde bomboş pozisyonda vuran Yasin, topu direğin yanından dışarıya gönderdi.