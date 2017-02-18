Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı izle (GS-RİZE CANLI YAYIN)

Galatasaray yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkıyor, taraftarlar Galatasaray Çaykur Rizespor maçını internet üzerinden nasıl izleyeceğini merak ediyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı izleme ayrıntıları ve takımların 11'leri haberimizde...

Galatasaray yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkıyor, taraftarlar Galatasaray Çaykur Rizespor maçını internet üzerinden nasıl izleyeceğini merak ediyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı izleme ayrıntıları ve takımların 11'leri haberimizde...

Kötü gidişin ardından gönderilen Riekerink’in yerine İgor Tudor geldi ve bugün ilk maçına çıkıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı zirve mücadelesi veren Galatasaray için büyük önem taşıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçını internet üzerinden canlı olarak takip etmek isteyen futbol tutkunları ise maçı hangi link üzerinden izleyeceklerini merak ediyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçını canlı olarak aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz. BeinSports kanalı üzerinden yapılacak üyelik işlemleri sonrasında Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı izlenebilecek hale gelecektir. İlgili üyelik işlemleri ödeme gerektirmektedir.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROLARI

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Linnes, Selçuk, De Jong, Yasin, Rodrigues, Josue, Podolski

Çaykur Rizespor: Diallo, Godfrey, Petrucci, Jantsch, Mehmet, Recep, Edomwonyi, İsmail, Özgür, Ahmet, Ümit