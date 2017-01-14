Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle: Lig TV (bein sport) şifresiz izle

Galatasaray Konyaspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Konyaspor maçını canlı izlemek için ise...

Galatasaray Konyaspor maçı heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Konyaspor maçını canlı izlemek için ise...

Süper Toto Süper Lig’in ikinci yarısı başladı. Galatasaray deplasmanda Konyaspor’un konuğu oluyor. Sarı – kırmızılı ekip Konyaspor karşısında galip gelerek ikinci yarıya iyi bir şekilde başlamak istiyor. Öte yandan Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında kendi evinde 3 puan için mücadele verecek.

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

Galatasaray Konyaspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BEIN SPORT 1 CANLI İZLE

Galatasaray, 2. yarıyı Konya deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Yasin, Chedjou ve Bruma ile sakatlıkları süren Sinan, Tolga, Koray, Serdar, Cavanda ve Eray forma giyemeyecek. Galatasaray, yeşil-beyazlılara karşı oynadığı son 10 deplasman maçında bir kez yenildi. Yedi kez kazanan Aslan, iki kez de beraberlikle ayrıldı. Son iki maçta Cimbom, 9 gol attı. Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak Atiker Konyaspor – Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Bajic, Rangelov

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Sneijder, Podolski, Eren