Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle: Lig TV (bein sport) şifresiz izle

Süper Toto Süper Lig’in ikinci yarısı başladı. Galatasaray deplasmanda Konyaspor’un konuğu oluyor. Sarı – kırmızılı ekip Konyaspor karşısında galip gelerek ikinci yarıya iyi bir şekilde başlamak istiyor. Öte yandan Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında kendi evinde 3 puan için mücadele verecek.
Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlayacak. Müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
Galatasaray Konyaspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Galatasaray, 2. yarıyı Konya deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Yasin, Chedjou ve Bruma ile sakatlıkları süren Sinan, Tolga, Koray, Serdar, Cavanda ve Eray forma giyemeyecek. Galatasaray, yeşil-beyazlılara karşı oynadığı son 10 deplasman maçında bir kez yenildi. Yedi kez kazanan Aslan, iki kez de beraberlikle ayrıldı. Son iki maçta Cimbom, 9 gol attı. Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak Atiker Konyaspor – Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Bajic, Rangelov
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Sneijder, Podolski, Eren