Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda şifresiz canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Östersunds karşısında bugün tur arayacak. İlk maçta 2-0'lık şok bir mağlubiyet alan Galatasaray'a bu maçta 3 fark gerekiyor. Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak sorusu bu kadar niteliği taşıyan maç için merak ediliyor. İşte Galatasaray Östersunds maçıyla ilgili canlı izleme ayrıntıları ve maç saatine dair detaylar...

Galatasaray Östersunds maçında bu akşam Galatasaray tur biletini kapmak için canını dişine takacak. Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta yayınlanacak ve şifresiz kanalda mı yayınlanacak sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren taraftarlarca merak edilmeye başlandı. Daha henüz lig başlamadan Galatasaray’ın çıkacağı kader maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray Östersunds maçı saat 20:30’da başlayacak ve Türkiye’de D-Smart ekranlarından yayınlanacak. Maçın hakemi ise Bastian Dankert olacak.

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Sinan, Gomis, Belhanda

ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Sotirios, Petterson, Widgren, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Ghoddos Gero

GALATASARAY ÖSTERSUNDS HANGİ KANALLARDA ŞİFRESİZ?

Galatasaray Östersunds maçı Türkiye harici ülkelerde aşağıdaki kanallarda yayınlanacak. Maç saati yakınlaştıkça yurt dışında yaşayan izleyecilerimiz için farklı kanllar listeye eklenebilir.

Avusturya DAZN

Almanya DAZN

İsveç EuroSport Nordic

İsviçre DAZN

CİMBOM DAHA ÖNCE BAŞARMIŞTI

Bundan 29 yıl önce Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Galatasaray, İsviçre’den Neuchatel Xamaxile eşleşmişti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı- kırmızılılar, rövanşı 5-0 kazanarak tur atlamıştı. Cimbom, halen Avrupa kupalarında ilk maçı iki veya daha farklı şekilde kaybedip tur atlayan tek Türk takımı.

TUDOR TURDAN EMİN!

Galatasaray'ın bu turu geçeceğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, “Yarın maçın 2. yarısı oynanacak. Taraftarımızın desteği olacak. Bir an önce maç saati gelsin istiyoruz. 2-0 kaybetmiş olabilirz ama 4-0 da kaybetmiş olsak yine takıma inancım tam olacaktı. Fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz. Taraftarlarımızı ve gazetecileri anlayabiliyorum ama bu 7 günlük süre, benim için çok önemliydi. Daha önce de belirttim. Bir oyuncudan tam verim alabilmek için 6 haftalık bir süreç ve 4 tane maç yapması gerekiyor. Dün antrenman öncesi oyuncularıma da söyledim. Onlara taktik olarak her şeyi anlattık ama yarın asıl önemli olan sahaya yürek ve karakter koymak olacak. Oyuncularımdan yüzde 1 milyon eminim ki, yarın turu geçen takım biz olacağız” diye konuştu.