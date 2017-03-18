Galatasaray Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİG TV İZLE

Trabzonspor yeni yıldaki yenilmezlik serisine devam etmek isterken Galatasaray zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve internet üzerinden nasıl izlenecek? İşte merak edilenler...

Trabzonspor yeni yıldaki yenilmezlik serisine devam etmek isterken Galatasaray zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve internet üzerinden nasıl izlenecek? İşte merak edilenler...

Trabzon gözünü ilk dörde girmeye dikti, Galatasaray ise zirveden uzaklaşmak istemiyor. Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kandal yayınlanacak ve internet üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar nasıl izleyecek? İşte Galatasaray Trabzonspor maçı hakkında taraftarların merak ettiği konular…

TRABZONSPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak olan Trabzonspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar aşağıdaki Galatasaray Trabzonspor canlı izle yazısına tıklayarak, ücretli üyelik işlemlerini tamamlayıp izleyebilecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY TABZONSPOR MAÇ AYRINTILARI

Sezonun ikinci yarısında hiç kaybetmeyen ve gözünü ilk 4’e diken Trabzonspor, son 2 maçını kazanarak moral bulan Galatasaray’ı konuk edecek. Halis Özkahya’nın yöneteceği Trabzonspor – Galatasaray maçı Medical Park Arena’da oynanacak. Trabzonspor galip gelirse ilk 4 umutlarını arttıracak. Galatasaray kazanırsa hem Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürecek hem de Karadeniz ekibiyle arasındaki puan farkını iyice açacak. Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde konuk takımda eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Eren, Chedjou ve Hakan sakatlıkları, Serdar ile Koray da hazır olmadıkları için kadroya alınmadı.

Teknik Direktör Igor Tudor, defans hattındaki eksiklerin çokluğu nedeniyle savunma 3’lüsünü Ahmet, Semih ve Carole’dan kuracak. Trabzonspor’da Durica ile Furkan sakat. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın N’Doye ve Rodallega ile maça başlayabileceği ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Onazi, Olcay, N’Doye, Castillo, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Semih, Ahmet, Carole, Yasin, Selçuk, De Jong, Rodrigues, Bruma, Sneijder, Podolski