Galip Tekin kimdir: neden öldü, hastalığı mı vardı?

Karikatür dünyası Galip Tekin'den gelen acı haberle sarsıldı. 60 yaşındaki ünlü karikatürist, evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ölü bulundu. Peki Galip Tekin kimdir, neden öldü?

Türkiye’nin yetiştirdiği duayen karikatüristlerinden Galip Tekin, Arnavutköy’deki evinde hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Tekin’in cesedi ablası tarafından bulundu. Peki Galip Tekin kimdir, neden öldü, hastalığı mı vardı? İşte detaylar…

GALİP TEKİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Türk çizgi roman dünyasının önde gelen simalarından Galip Tekin, Arnavutköy’deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Galip Tekin’in komşusu olduğu belirtilen biri, Tekin’in evinden bir gürültü geldiğini duyup ablasına haber verdi. Haber üzerine apar topar eve gelen abla Medret Tekin, dairenin girişinde kardeşinin cansız bedenini buldu ve vakit kaybetmeden polise haber verdi.

Yapılan ilk incelemelerde Tekin’in cesedinde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

GALİP TEKİN KİMDİR?

Galip Tekin, 20 Nisan 1958'de Konya'da doğdu.

Fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancı olan Galip Tekin, Gırgır dergisinde yetişti. Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan uzaklaşmıştı.

Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin, Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim'in bir dönemin en popüler barı olan Kemancı'nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri verdi.

Galip Tekin hikayelerine başlarken ilk karede kendi yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen de baş karakter kendisi olurdu.

Usta karikatürist, kara delikler, hiçbir yerde göremeyeceğimiz makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar arası yolculuklar ve savaşlarla maceradan maceraya atlardı.

Sevilen bazı öyküleri Alavarza, Delik, Son Neoplan, Tursuntur olarak sayılabilir. Haftalık dergilerde devamı haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.

Son olarak Uykusuz dergisinde çizen Tekin'in Hikâyelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler adlı bir dizi yayınlanmış, 2012-2013 sezonunda yayından kaldırılmıştır. Tekin ayrıca 2016'da çizgi roman dergisi olarak çıkan “Hortlak” dergisinde de çiziyordu.