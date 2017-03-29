Gama holdingden İTO’ya mektup: ‘Evet’ kararınızı gözden geçirin!

Gama Holding’in kurucusu Yüksel Erimtan, “Ordu hukuk sistemi, eğitim, sosyal yapı berbat edildi” dedi.

Endüstriyel inşaat ve enerjide dev projelere imza atan, dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'ın “En zengin 100 Türk” sıralamasında yer alan GAMA Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Erimtan, “Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘Evet' diyoruz” açıklaması yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'a bir mektup yazdı.

“UMUDUM YOK OLUYOR”

Kendisini “Ülkesini seven, pek çok ilklere imza atarak, ülkeye katkı yapmış bir kişi” olarak tanıtan Erimtan, “Ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin muasır medeniyetler seviyesine çıkması, demokrasi, hukuk ve adalet sistemimizin gelişmiş ülkelere yaklaşması, AB'nin takdir edilen bir üyesi olması son 30-40 yılda isteğim olmuştur. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişiyle bu düşünce ve arzularımın gerçekleşeceği umudu doğmuştu. Ancak yıllar geçtikçe bu umudum azalıyor neredeyse yok oluyor” dedi. Erimtan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“ATATÜRK DÜŞMANLIĞI”

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, bütün yatırımların apar topar, değerinden çok düşük bedellerle yandaş kişi ve kuruluşlara satılmasıyla başlayan tahribat, tüm ülkeye yayılmıştır. Din istismarcıları devlet kuruluşlarına namussuzca sızmış, Atatürk düşmanlığı başlatmışlardır. Ordu, hukuk sistemi, eğitim sistemi, sosyal yapı berbat edilmiştir.

“EKONOMİ UYKUDA…”

Medya ve TV kanalları yandaş kişiler kanalıyla kontrol altına alınıp iktidar sözcüsü haline getirildiler. Ülke halkı birbirine zıt kutuplar haline dönüştürüldü. Duble yol, köprülerin inşaatı, Boğaz geçişi gibi alt yapı yatırımlarına, devlet garantisiyle borçlanılarak öncelik verilmiş, ancak tek bir ciddi fabrika kurulmamış, ekonomimiz uykuya yatırılmıştır.

“NASIL GÜVENECEĞİZ?”

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişteki tecrübeleri ile düşüncelerini gerçekleştireceğini öngörsek bile kendisinden sonra geleceklere nasıl güveneceğiz? Kendisine, partisini ve devleti yönetme yetkisi tam verilirse, gelecek olan bu yetkileri kötüye kullanırsa hangi Meclis bunu engelleyebilecek? Sonu felaket olacak bir karar alırsa ve sonra da yanılmışım derse bunun zararını hepimiz çekmez miyiz? Referanduma ‘Evet' kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi diliyorum.