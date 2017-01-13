Gar katliamında oğlu ölen babaya 110 TL

Ankara'da 10 Ekim 2015’teki gar saldırısında yaşamını yitiren siviller için ilk kez ödeme yapıldı.

10 Ekim 2015 günü Ulus’taki Ankara Garı kavşağında düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör olayları arasına giren hain saldırıda 24 yaşındaki Mehmet Zakir Karabulut da hayatını kaybetmişti. Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; Oğulları Karabulut'u bu saldırıda kaybeden Karabulut Ailesi'ne ‘Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun' kapsamında 110 lira 75 kuruş maaş bağlandı.

Kara bulut Ailesi'nin avukatlığını yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, maaşın çok düşük bir miktar olduğunu belirterek, “Teknik olarak bir yanlışlık yok ama kanunun değişmesi gerekiyor. Çünkü tamamen sembolik bir rakam veriliyor. Bu düzeltilmeli” dedi. Türkdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını belirtirken, yine yasa gereği aileden bir kişinin memur olarak kamuda işe alınacağını kaydetti.