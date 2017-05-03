Gasilhaneyi anladık ama oto yıkama ne alaka!

sozcu.com.tr “sağlıkta reform yaptık” denilen hastaneleri dolaşmaya devam ediyor. İstanbul'daki hastanelerin pek çoğunu görüntüleyen ekibimiz bu kez Ankara'daydı.

İlk adres Numune Hastanesi… Kuyruğun uzadığı, hastaların oturacak yer bulamadığı, hasta bakıcıların arazi olduğu, her yer sedye doluyken yürüyemeyecek durumda olan hastaların kendi imkanı ile doktor odasına gittiğini görüntüledi. Ama en çok dikkat çeken ise hastanenin otoparkında oto yıkama istasyonu açılması. Vatandaşlar “gasilhane’yi anladık ama oto yıkamacı ne alaka!” diyor.

SAAT 06.00

Personel mesaisinin başlamasına iki, doktor mesaisinin başlamasına 3 saat kala gittik Ankara Numune Hastanesine. Saat sabahın 6’sı. Saatin bu kadar erken olmasına rağmen ilk gözümüze çarpan hastanedeki yoğun kalabalık.

SAAT 08.00

Personel mesaisi başladığında hastanede saatlerdir bekleyen hastalar sıra kapma telaşına düşüyor. Daha önceden randevu alanlar da, son anda randevusuz polikliniğe gelenler de tek sıra halinde saatlerce bekleyecekleri uzun kuyruğa giriyor.

SAAT 08.30

Ortopedi bölümü hastalarının yaşadığı ise “hani nerede reform” dedirtiyor. Kendi imkanları ile hastane kapısına kadar gelebilen kolu bacağı kırık hastaları karşılayan yok. Polikliniğin girişi sedye dolu olmasına rağmen yaşlılar ve hastalar birbirlerine tutunup yürümeye çalışarak doktor odasının yolunu tutuyor. Bu sırada “hasta bakıcılar nerede?” derseniz onlar bahçede çay içiyorlar.

SAAT 09.00

Ve doktorlar hasta muayenesine başladı. Uzayan kuyruk ile birlikte gürültü uğultusu yükseliyor. Oturma kapasitesi yetersiz olan hastanede herkes ayakta bekliyor. Her hastanede olduğu gibi Ankara Numune’de de en yoğun bölüm kan alma odası. Orada da kuyruk erkenden oluşmuş durumda.

SAAT 09.30 TUVALET SIRASI

Belkide her hastanenin en kötü bölümü Numune Hastanesi’nde de karşımıza çıkıyor. Daha mesai başlayalı yarım saat olmuş ama tuvalete girmek imkansız. Etrafın pisliğine ve çöp kovasının dolup taşmasına bakılırsa sabah temizliği yapılmamış.

OTO YIKAMANIN HASTANE’DE NE İŞİ VAR?

Muayene sırası bekleyen ve temiz hava almak için hastane bahçesine çıkanlar ise bir gürültü ile karşı karşıya kalıyor.

Çünkü hastane bahçesi içindeki D Blok otoparkı’na ihale ile bir oto yıkama istasyonu açılmış. Vatandaş ““gasilhane’yi anladık ama oto yıkamacı ne alaka!” diyor.