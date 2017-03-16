Gazeteci Levent Gültekin: Bu sistem Tayyip Bey’e kurulmuş bir tuzaktır

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Benim kişisel görüşüm bu sistem Tayyip Bey'e kurulmuş bir tuzaktır. Yani Tayyip Bey'i ancak tek adam yaparak yok edebilecekler. Ama sadece Tayyip bey yok olmuyor. Bizim ülkemiz de yok oluyor" dedi.

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak, "Benim kişisel görüşüm bu sistem Tayyip Bey'e kurulmuş bir tuzaktır. Yani Tayyip Bey'i ancak tek adam yaparak yok edebilecekler. Ama sadece Tayyip bey yok olmuyor. Bizim ülkemiz de yok oluyor" dedi.

Samsun Tabipler Odası’nın Atakum İlçesi’ndeki Türk-İş Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen ‘Türkiye nereye’ konferansına konuşmacı olarak katılan Gazeteci-Yazar Levent Gültekin, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı konferansta anayasa değişikliğinde ülkenin yok olacağını öne süren Levent Gültekin, “Bunu kime verirseniz verin, bu yetkileri o ülke dağılır. Çünkü önce bu yetkileri alan dağılır. Benim kişisel görüşüm, bu sistem Tayyip Bey’e kurulmuş bir tuzaktır. Yani Tayyip Bey’i ancak tek adam yaparak yok edebilecekler. Ama sadece Tayyip Bey yok olmuyor. Bizim ülkemizde yok oluyor” diye konuştu.

Anayasanın ülkenin çimetosu olduğunu söyleyen Gültekin, “Yani anayasalar farklı düşünen, farklı inanan ve farklı yaşayan bütün kesimlerin özgürlüğünü, yaşamını, bağımsızlığını ve eşitliğini garanti altına alan hukuki metinlerdir. Eğer biz bu anayasaya bu çimento görevi vermezsek dağılır. Ülkeyi bir arada tutamayız. Bu mümkün değil. Şu anda sadece bir kişinin hukuku korunuyor. O bir kişi bugün Tayyip Bey’dir, yarın başka bir cumhurbaşkanı fark etmez. Sadece bir kişinin ve bizi ömür billah devre dışı bırakıyor” dedi.

DHA