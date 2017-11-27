Gazeteci Mustafa Cambaz’ın 15 Temmuz’da şehit edilmesine ilişkin iddianame tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kuleli Askeri Lisesi, Beykoz ve Çengelköy Polis Karakolunun işgal edilmesi olayında aralarında gazeteci Mustafa Cambaz’ın da olduğu 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar’ın da aralarında bulunduğu 39’u rütbeli, 9’u askeri öğrenci olmak üzere 76’sı tutuklu 103 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

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195 kişinin müşteki ve 16 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında Kuleli Askeri Lisesi, Çengelköy Polis karakolunun işgal edilmesi ve Beykoz'da yaşanan olaylar anlatıldı. İddianamede FETÖ'cüler tarafından 8 kişinin şehit edildiği, 62 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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15 Temmuz gecesi Kuleli Askeri Lisesi, Beykoz ve Çengelköy Polis Karakolunun işgal edilmesi olaylarında şu isimler şehit olmuştu: Mustafa Cambaz, Fatih Dalgıç, Osman Yılmaz, Gökhan Esen, Murat Akdemir, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Burak Cantürk.