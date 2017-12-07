Gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat tahliye oldu

Diken’in eski editörü Tunca Öğreten ve BirGün çalışanı Mahir Kanaat tahliye edildi...

Kamuoyunda “Sosyal Medya Davası” olarak bilinen 6 gazetecinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye edilen Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten cezaevinden çıktı. RedHack davasındayargılanan iki gazeteci hakkında bugün tahliye kararı verilmişti.

BirGün çalışanı Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca Öğreten, adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla tahliye kararı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın maillerinin hacklenmesinin ardından açılan davada Öğreten ve Kanaat 323 gündür tutuklu bulunuyordu.

Davanın üçüncü duruşması 3 Nisan 2018 tarihine saat 11.00’de görülecek.