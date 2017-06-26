Gazi Koşusu’nu kim kazandı? İşte 2017 Gazi Koşusu şampiyonu

Türkiye'nin merakla beklediği 91. Gazi Koşusu dün akşam koşuldu. Türk at yarışçılığının en büyük yarışı olan Gazi Koşusu şampiyonu belli oldu. Peki Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Gazi Koşusu şampiyonu kim oldu? İşte Gazi Koşusu ile ilgili tüm detaylar...

91. Gazi Koşusu dün gerçekleştirildi. At yarışlarının zirvesi olarak bilinen Gazi Koşusu, bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelerek, hipodromda çifte bayram yaşattı. Peki Gazi Koşusu’nu kim kazandı? Gazi koşusunu kazanan jokey kimdir? İşte detaylar…

Her zamanki gibi büyük bir kalabalığın Veliefendi'ye toplandığı ve 2400 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz taylarının koştuğu 91. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik jokeyliğindeki Oğuz Yalçın'ın tayı Piano Sonata kazandı.

Piano Sonata'nın imza attığı 2.27:74'lük derece son 10 yılın en iyi derecesi oldu. Ahmet Çelik, muhteşem bir tayla yarıştığını dile getirerek “Hayatımda kazandığım en rahat yarışlardan biri oldu” ifadesini kullandı.

İkinci sırada Halis Karataş'ın jokeyliğindeki Kamil Kahyaoğlu'nun tayı ve yarışın favorisi Pershing olurken üçüncü sırada Özcan Yıldırım'ın jokeyliğinde koşan Levent Kitapçı'nın tayı Finesse yer alırken Nurbiye Gülerce'nin Runner Bull adlı tayı Akın Sözen'le dördüncü oldu ve tabelayı tamamladı.

91. Gazi Koşusu'nda tüm gözler Ahmet Çelik'in üzerindeydi. Şampiyon jokey Ahmet Çelik, 2015 yılında Renk, 2016 yılında da Graystorm'la bu önemli koşuyu kazanma başarısı göstermişti. Bu seneki koşuya Piano Sonata ile katılan Çelik, koşuyu kazandı ve 1971 yılında Minimo, 1972 yılında Akkor ve 1973 yılında ise Karayel ile üç yıl üst üste bu koşuyu kazanan Ekrem Kurt'un rekorunu egale etmiş oldu.

2400 metrelik koşunun, birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL, ikincilik 600.000 TL, üçüncülük 300.000 TL, dördüncülük ikramiyesi de 150.000 TL olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nda bu yıl, yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 3.920.000 TL ikramiye dağıtıldı. Şampiyon olan safkan sahibi Oğuz Yalçın'a, yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2.233.000 TL kazandırdı.