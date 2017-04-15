Gazi Mahallesi’nde 2 kişinin ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi’de polisin açtığı ateşle, 2 kişinin öldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Emniyete yapılan “Puşulu teröristler var” ihbarına giden ekipler, kontrol noktasında şüpheli aracı durdurdu. Ancak ehliyetsiz sürücü, bir polise ve zırhlı araca çarparak kaçınca polisin ateş açtığı öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öte yandan otomobildeki 18 yaşındaki B.Y. emniyetteki ifadesinde “Alkol almak için oraya gittik. Daha sonra polis ekiplerini gördük. D.E.’ye ekiplerin trafik polisi olmadığını durmasını söyledik. Daha sonra” Tamam” dedi. Ardından hızla gaza bastı. Niye böyle yaptığını anlamadım” dedi.



İstanbul Polisi’ne önceki gece bir ihbar yapıldı. Arayan kişi, Sultangazi Kent Orman’da “puşu” ve “silahlı” şüpheliler olduğunu söyledi. Bunun üzerine, saat 22.00 sıralarında olay yerine zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kent Orman girişini kapatarak çalışma başlattı. Bu sırada, içinde 5 kişi bulunan bir araç şüpheli olarak değerlendirdi. Ekipler otomobili durdurdu. Camı açan sürücü bir anda gaza bastı. Önce bir polise çarptı. Daha sonra ise zırhlı araca vurarak yoluna devam etti. Bunun üzerine ekipler önce havaya ateş etti. Daha sonra ise şüpheli otomobil hedef alındı. Hızla yoluna devam eden araç, Toplum Tıp Merkezi önünde durdu. Araçtaki 5 şüpheliden 4’ünün vurulduğu ortaya çıktı. Araçtakilerden O.E.(18) B.K.(18) hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi ise yaralandı.

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‘BİR ANDA GAZA BASTI’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. İfadesi alınan 18 yaşındaki B.Y.’nin “Alkol almak için oraya gittik. Daha sonra polis ekiplerini gördük. D.E.’ye ekiplerin trafik polisi olmadığını durmasını söyledik. Daha sonra” Tamam” dedi. Ardından hızla gaza bastı. Niye böyle yaptığını anlamadım” dediği öğrenildi.

EHLİYETİ YOK

Polis ekiplerince yapılan aramada otomobil hakkında hacizli olduğu gerekçesiyle arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücünün ise ehliyetinin olmadığı bu sebeple kaçmış olabileceği dile getirildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaşananların aydınlatılması için adli ve idari soruşturma başlatıldı.