Gaziantep 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Referandum Türkiye’nin gündeminde ilk sıraya yerleşti, evet mi çıkacak hayır mı sorusu en çok sorulan sorunun başında geliyor. Peki Gaziantep’te referandum sonuçları ne olacak? Nüfusun yüksek olduğu şehirlerden biri olan Gaziantep referandumda hangi cevabı verecek? Gaziantep önceki referandumda hangi cevabı verdi? Gaziantep önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?
GAZİANTEP 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Gaziantep 2010'da gerçekleşen referandumda evet demişti. Gaziantep referandum sonuçlarına göre, 984014 seçmenden 701366 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %72,77 olmuştu.
EVET: %69.94
HAYIR: %30.05
GAZİANTEP 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014'te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Gaziantep cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 29,00
Recep Tayyip Erdoğan: % 60,44
Selahattin Demirtaş: % 10,56
GAZİANTEP 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 seçimlerinde Gaziantep hangi kararı vermişti? 2015 genel seçimlerde Gaziantep sonuçları şu şekilde:
AKP: % 61,6
CHP: % 16,3
MHP % 9,6
HDP % 10,5