Gaziantep Valiliğinin koyduğu yasak Erdoğan için kaldırılacak

Gaziantep Valiliği 1 Şubat'ta alınan karar ile, basın açıklaması yapma, bildiri dağıtma, stant kurma, imza kampanyası gibi faaliyetleri yasaklamıştı. Valiliğin koyduğu bu yasak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yapacağı miting için kaldırıldı.

Gaziantep Valiliği 1 Şubat'ta alınan karar ile, basın açıklaması yapma, bildiri dağıtma, stant kurma, imza kampanyası gibi faaliyetleri yasaklamıştı. Valiliğin koyduğu bu yasak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yapacağı miting için kaldırıldı.

Gaziantep’te, Gaziantep Valiliği tarafından 1 Şubat’ta alınan basın açıklaması yapma, bildiri dağıtma, stant kurma, imza kampanyası gibi faaliyetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pazar günü yapacağı miting için kaldırıldı.

Bu döneme kadar kentte herhangi bir kampanya çalışmasına izin verilmemişti.

Valilikten yapılan son açıklamada ise “İlimizde 01-28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak ‘Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.’ toplu etkinliklere ait yasaklama kararı 13.02.2017 tarihi itibariyle Valiliğimizce yürürlükten kaldırılmıştır” denildi.

Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda referandum için miting yapacak.