Gaziantep’te, Hollanda’ya tabelalı tepki

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir anlaşması yaptığı Hollanda'nın Nijmegen şehrinin adının yer aldığı bulvardaki ve 'kardeş şehirler yolu' olarak bilinen havalimanı yolu üzerindeki tabelasını kaldırdı. 'Kardeşlik anlaşmasının' sonlandırılıp sonlandırılmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir anlaşması yaptığı Hollanda'nın Nijmegen şehrinin adının yer aldığı bulvardaki ve 'kardeş şehirler yolu' olarak bilinen havalimanı yolu üzerindeki tabelasını kaldırdı. 'Kardeşlik anlaşmasının' sonlandırılıp sonlandırılmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

2007 yılında belediye meclisi karar ile birlikte Osmangazi Mahallesi’ndeki bir bulvara kardeş şehir anlaşması yapılan Hollanda’nın Nijmegen kentinin adı verilerek yoldaki refüje bu ismin yazılı olduğu mermer tabela konuldu. Gaziantep ile kardeş şehir olan başka ülkelerdeki şehirlerin isimlerinin de yer aldığı ‘kardeş şehirler yolu’ olarak bilinen havaalanı girişinde de yine Nijmegen tabelası yerleştirildi. Hollanda’nın son süreçte uygulamaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sınırlarını kapatmasının ardından belediye görevlileri kentin iyi ayrı noktasındaki Nijmegen’e ait tabelaları dün gece yerinden sökerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün deposuna götürdü.

Tabelaların sökülmesinin ardından belediye personelleri bugün tabelaların bulunduğu yerlere çiçek dikerek düzeltme çalışması yaptı. Nijmegen kenti ile olan ‘kardeşlik anlaşmasının’ sonlandırılıp sonlandırılmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

