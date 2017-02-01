Gaziantep’te silahlı çatışma kamerada

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tüfek ve tabanca kullanılan çatışmada 1 kişi yaralandı. Mahallede paniğe yol açan çatışma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tüfek ve tabanca kullanılan çatışmada 1 kişi yaralandı. Mahallede paniğe yol açan çatışma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen pazar gecesi geç saatlerde Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında daha önceye dayalı husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Gruplardaki kişiler arasında başlayan tartışma, yakınlarının da katılımıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirleriyle tabanca ve tüfek kullanarak çatıştı.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışmada taraflardan Mehmet B., kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Mehmet B.’nin av tüfeğiyle yaralanıp yere düştüğü elinde tüfek bulunan kişinin ise yanındakilerle birlikte otomobile binip uzaklaştıkları görülüyor. Olayda yaralanan Mehmet B., mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA