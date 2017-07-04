Gazino ve sinemalara mescit geliyor

Yeni yapılacak, restoran, sinema, tiyatro, gazino, düğün salonu gibi yerlere mescit şartı getirildi. Artık mescitsiz sinema, gazino olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni açılacak okul ve benzeri eğitim kurumunda, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescit yapılması zorunluluğu getirilmesinin ardından, şimdi de sinema, tiyatro, müze, gazino ve lokantalara da mescit şartı konuldu.

DÜĞÜN SALONU, HASTANE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 1 Ekim 2017'de yürürlüğe girecek olan, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” uyarınca, bundan sonra yapılacak sosyal aktivite alanlarında, mescit olacak. 75 ve daha fazla daireli konut sitelerin de de mescit yapılması şartı aranacak.

Alışveriş merkezi, işhanı, fabrika, düğün salonu, lokanta, gazino, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, kongre merkezi, hastane, spor merkezleri, akaryakıt istasyonları, oteller ve turizm tesislerinde mescit, çocuk bakım alanı ve bebek emzirme yeri olacak. 75'den fazla bağımsız bölümü bulunan konut sitelerine de aynı zorunluluk getirildi. Tabiat parkı, mesire alanı, bölge parkı, piknik alanı gibi yerlerde de mescit ve bebek emzirme yeri olacak. Yönetmelikte bu mekanların tamamlayıcısı olan abdest alma mekanları ile diğer gerekli mekanların, kolay ve erişilebilir bir yerde olması gerektiği de vurgulandı.