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Gediz’de iki otomobil çarpıştı! 1’i ağır 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

03:0212 Aralık 2017
Gündem
Gediz’de iki otomobil çarpıştı! 1’i ağır 6 yaralı
Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu’nda Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine giden Erol Aydın yönetimindeki 43 LF 476 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Şahin idaresindeki 43 SA 325 plakalı otomobille çarpıştı.

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Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği öğrenilen kazada otomobiller çarpışmanın etkisiyle hurdaya dündü. Kazada, Şahin ve Aydın ile Aydın’ın kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Akgül, Recep Akgül, Cengiz Olgun ve Emine Doğan yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Burada tedaviye alınan yaralılardan Recep Akgül’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten trafik akışı sağlanan Gediz-Uşak Karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

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Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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