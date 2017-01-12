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Gemlik Garnizon Komutanı açığa alındı

Gemlik Garnizon Komutanlığında FETÖ soruşturması kapsamında Garnizon Komutanı Albay açığa alınırken, bir üsteğmen ile Gemlik'te esnaflık yapan 2 kişi gözaltına alındı
21:5212 Ocak 2017
Gündem
Gemlik Garnizon Komutanı açığa alındı
Gemlik Garnizon Komutanlığında FETÖ soruşturması kapsamında Garnizon Komutanı Albay açığa alınırken, bir üsteğmen ile Gemlik'te esnaflık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Gemlik Garnizon Komutanlığında yapılan inceleme ve takip sonrasında 15 Temmuz döneminde Gemlik Askeri Hara ve Garnizon Komutanlığı görevini üstlenen P. Krm. Albay Namık Kemal Ç. açığa alındı. Açığa alınan Gemlik Garnizon Komutanı Namık Kemal Ç.'nin yerine Tnk. Albay Ahmet Tevfik Kuş getirildi. Yeni Garnizon Komutanının Gemlik'te daha önce kurmay başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin Gemlik’te sabah erken saatlerden itibaren yaptığı operasyonda Askeri Hara’da görev yapan K.C. isimli bir üsteğmen ile ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Son güncelleme: 22:1012.01.2017
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