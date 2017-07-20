Genç kadın akıllara durgunluk veren tacizi sosyal medyadan böyle deşifre etti

Mersin'de, mağazada dolaşırken, bir erkeğin elle tacizine uğrayan genç kız, o anların güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte duygularını, sosyal medyadan paylaştı. Gözaltına alınan taciz zanlısı şüpheli, tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılırken, genç kız karara itiraz etti.

Twitter’da ‘Selon’ adını kullanan Mersinli genç kızın tacize uğrama anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde, ismini açıklamayan genç kız kıyafet bakarken arkasından geçen geç bir erkek elle tacizde bulunuyor. Genç kız, adama tepki gösterirken, mağazada bulunan annesi de duruma tepki göstererek tacizci olduğu öne sürülen kişinin üstüne yürüyor.

Olayın ardından sosyal medya hesabından tacize uğradığını belirterek görüntüleri paylaşan genç kız, kendisi gibi tacize uğrayan kadınların susmamasını isteyerek, şu paylaşımları yaptı:

“SANİYENİN ÜÇTE BİRİNDE YAŞANIYOR”

“Bugün yaşadığım bir taciz olayını anlatacağım, gerçekten mide bulandırıcı ve meselenin öznesi olmak başlı başına katliam sebebi. Bir mağazada gayet sıradan alışveriş yapmaya çalışıyorum elime bir şeyler alıp bırakıyorum. Yanımdan bir adam geçerken önce omzuma çarpıyor. Sonra çarptığı kolunu bacaklarımın arasından geçiriyor ama bunlar saniyenin üçte birinde yaşanıyor. Şok olmuş bir durumdayım arkama dönüp adamı gördüm ‘Sen ne yaptığını zannediyorsun’ falan diyebildim aklıma gelen tek mantıklı şey bu oldu. Benim sesimi duyunca annem yanıma koştu. Adam hala diyor ki ben bir şey yapmadım. Adamı itekliyoruz filan. Biz adamla tartışma haliyken yanımıza bir kadın geldi. Az önce onu da taciz etmiş. Kadın adamı izliyormuş, bana da bir yapacak mı diye.”

“ÇOK GÜZEL YAPTINIZ SESİNİZİ ÇIKARTARAK…”

Genç kız olayın ardından çağırdıkları güvenlikçilerin hemen geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Güvenlik de bu adamı takip ediyormuş ama birilerinin ses çıkarmasını bekliyorlarmış. Adam bana gelmeden önce bir kaç kadına daha aynı şeyi yapmış ama herkes sessiz. Artık her kadını nasıl bir korku sarmışsa. Polis geldi. Adamdan şikayetçi olacağız ama gelip bizi tebrik ediyorlar ‘çok güzel yaptınız sesinizi çıkartmakla’ filan diye. Saçmalığa bak. Adam bana cinsel tacizde bulunacak ve ben alın şunu dediğim için tebrik ediliyorum.

“ÖLSEM PEŞİNİ BIRAKMAM”

Karakola gittik, ifade vereceğiz. Babam kardeşim filan da geldi hepimiz acayip gerginiz haliyle altüst olmuş durumdayız. Tacizcinin adı S.A. ifadesinde alkollü olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiş. Tacizci adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanacak, biz itirazımızı yapacağız. O adamın peşini ölsem yine bırakmam. İsterse dava milyon kere düşsün ben aynı şeyi yapmaya devam edeceğim. Tek ricam, kadınlar korkmayın. Cinsel saldırıya sessiz kalmayın.”

“YANINDA ERKEK OLSAYDI YAPMAZDI DİYENLER VAR”

Paylaşımlarından taciz anını da anlatan genç kız, şu ifadeleri kullandı:

“Öyle saçma bir an ki ne yapacağım ben şimdi diyorsun ve bayağı yapman gereken bir çok şeyi yapamıyorsun. Mesela sadece itebildim adamı. Hak ettiği bu muydu, hayır. Annem sinirli ve adama vurmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı mağazadan kamera kaydı istendi kayıtta da bariz bir şekilde belli. Bende de bir kamera kaydı var 15 saniyelik. Bendeki tam net değil (yukarıdaki görüntüler) çünkü ön cepheden gören bir kamera ama polisin aldıkları yandan görünüyor. İstiyorum ki o tacizci beni bulsun, bu sefer ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum.

İlk neresine vurmam gerektiğini, yumruğumu nasıl sıkmam, yüzüne nasıl tükürüp o bana dokunduğu eline ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bütün bunlar olurken bir de ‘yanında erkek olsaydı yapamazdı’ diyenler var. Yanımda bir erkeğe ihtiyacım yok. Bana herhangi bir koşulda dokunamazsınız. Bunu cesaret diye nitelendirmeyin. O adamı orada parça parça etseydim evet o cesaret olurdu ama benim yaptığım zaten aslında yapmamız gereken. Şu an annem beni yalnız başıma tuvalete bile göndermiyor ama bize bunu yaşatan salına salına geziyor. Ben de korkuyorum, çok korkuyorum hem de ama ben hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Siz o iğrenç zihniyetinize, iğrenç elinize, o iğrenç dilinize sahip olmayı öğreneceksiniz.” DHA