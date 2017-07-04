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Genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını öldürdü

Esenyurt'ta yakında evleneceği nişanlısı Ayberk Kahveci'yi aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ayşenur Y. tutuklandı. Ağır yaraladığı nişanlısını hastaneye kendisi götüren şüphelinin ifadesinde, "Bıçağı koluna doğru salladım sadece korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi. 

21:334 Temmuz 2017
Gündem
Genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını öldürdü
Esenyurt'ta yakında evleneceği nişanlısı Ayberk Kahveci'yi aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ayşenur Y. tutuklandı. Ağır yaraladığı nişanlısını hastaneye kendisi götüren şüphelinin ifadesinde, "Bıçağı koluna doğru salladım sadece korkutmak istemiştim" dediği öğrenildi. 

Esenyurt’ta dün meydana gelen olayda, yaklaşık 1,5 yıldır nişanlı olan Ayşenur Y. ile Ayberk Kahveci bir evde biraraya geldi. Ancak ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis soruşturmasına göre kavga sırasında mutfak bıçağı ile yaralanan Ayberk Kahveci, kendisini yaralayan nişanlısı tarafından hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'TA NİŞANLISI AYBERK KAHVECİ'Yİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN AYŞENUR Y. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ESENYURT’TA NİŞANLISI AYBERK KAHVECİ’Yİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN AYŞENUR Y. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Ameliyata alınan Ayberk Kahveci kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili olduğu iddasıyla Ayşenur Y.’yi gözaltına aldı. Poliste verdiği ifadesinde aralarında çıkan kavga sonucu nişanlısı tarafından darp edildiğini söyleyen şüpheli, kendisini korumak için mutfaktan aldığı bıçağı koluna doğru rastgele salladığını anlattı.

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Ayşenur Y. pişman olduğunu söylerken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayşenur Y. ile Kahveci’nin 15 Temmuz 2017 tarihinde de düğünlerinin olacağı öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: 21:3804.07.2017
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