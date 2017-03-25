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Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hayatını kaybetti.
10:1225 Mart 2017
Gündem
Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Metin Oktay Mahallesi’nde meydana geldi. Ezgi Melek Gürdal, hava almak için çıktığı 5’inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan Gürdal, ağır yaralı olarak ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gürdal’ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gürdal’ın CHP İzmir Kınak Gençlik Kolları üyesi olduğu bildirildi. (DHA)

izmir
Son güncelleme: 11:0425.03.2017
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