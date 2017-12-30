Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genç kızın şüpheli ölümü!

İstanbul’da 18 yaşındaki Buket Ş., erkek arkadaşıyla kaldığı rezidansın 3’üncü katından düştü. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kızı arkadaşı hastaneye bırakarak kaçtı. Buket Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tugay SADAY
20:2230 Aralık 2017
Haberler Gündem
Genç kızın şüpheli ölümü!
İstanbul’da 18 yaşındaki Buket Ş., erkek arkadaşıyla kaldığı rezidansın 3’üncü katından düştü. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kızı arkadaşı hastaneye bırakarak kaçtı. Buket Ş., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın ölümüyle sonuçlanan olay dün, Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Buket Ş., erkek arkadaşıyla kaldığı bir rezidansta uyuşturucu kullandı. Daha sonra genç kız sabaha karşı, kaldığı rezidansın 3'üncü katında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü.

İLGİLİ HABERİstanbul'da şüpheli ölüm cinayet çıktı! Öldürdükten sonra...İstanbul'da şüpheli ölüm cinayet çıktı! Öldürdükten sonra...

Olayın ardından arkadaşı Buket Ş.'yi bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

İLGİLİ HABER10 aylık evli kadının şüpheli ölümü...10 aylık evli kadının şüpheli ölümü...

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Buket Ş.’nin düşme sebebi araştırılırken, aynı dairede kalan arkadaşını yakalamak için ise harekete geçildi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar