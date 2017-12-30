Genç kızın şüpheli ölümü!

Genç kızın ölümüyle sonuçlanan olay dün, Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Buket Ş., erkek arkadaşıyla kaldığı bir rezidansta uyuşturucu kullandı. Daha sonra genç kız sabaha karşı, kaldığı rezidansın 3'üncü katında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü.
Olayın ardından arkadaşı Buket Ş.'yi bir hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Tedavi altına alınan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu genç kızın uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Buket Ş.’nin düşme sebebi araştırılırken, aynı dairede kalan arkadaşını yakalamak için ise harekete geçildi.