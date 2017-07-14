Genelkurmay Başkanı Akar’dan 15 Temmuz mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" mesajında, "Peygamber ocağı şanlı ordumuza sızan bu hainlerle ilgili her türlü idari ve adli işlem, 15 Temmuzun hemen ertesinde başlatılmış olup; FETÖ mensubu en son hain de Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizleninceye kadar, mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” mesajı yayınladı. Orgeneral Hulusi Akar mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr mensupları, tarihin müstesna sayfalarını, şanlı ve şerefli destanlarıyla dolduran Asil Türk milleti; hiçbir tehdide boyun eğmeden onurlu ve başı dik bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde egemen ve bağımsız olarak yaşama ülküsünü, daima rehber edinmiştir.Türkiye Cumhuriyeti´ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kasteden; ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızan FETÖ terör örgütünün hain mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde, şanlı tarihimizde hiç rastlanmayan menfur bir darbe girişiminde bulunmuşlardır.

ASKER, POLİS VE SİVİL VATAN EVLATLARI ULUSAL MENFAATLERDE KENETLENEREK HAİNLERE GEÇİT VERMEMİŞTİR

Bu hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede asker, polis ve sivil vatan evlatları; Asil Türk milletinin tarihinden ve yüksek değerlerinden aldığı güçle, ulusal menfaatlerimiz etrafında kenetlenerek hainlere geçit vermemiştir.

FETÖ MENSUBU EN SON HAİN DE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN TEMİZLENİNCEYE KADAR MÜCADELE

Peygamber ocağı şanlı ordumuza sızan bu hainlerle ilgili her türlü idari ve adli işlem, 15 Temmuzun hemen ertesinde başlatılmış olup; FETÖ mensubu en son hain de Türk Silahlı Kuvvetlerinden temizleninceye kadar, mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI GEREKTİĞİNDE SEVE SEVE CANINI FEDA ETMEYE HAZIRDIR

Vatanına, bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan 249 şehidimiz ile iki binden fazla gazimiz; 15 Temmuzda bir kez daha bayrağa asil rengini kazandırmış, aziz ecdadımıza yaraşır yeni bir diriliş destanı yazarak gelecek nesillere, ibret ve kahramanlıklarla dolu bir demokrasi mirası bırakmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin devletine ve milletine sadık vefakâr mensupları; rengini şehit kanından alan bayrağımız, ecdattan miras kalan kutsal vatan toprağımız ve binlerce yıllık köklü bir gelenekle şekillenen devletimizin bekası için; geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gerektiğinde seve seve canını feda etmeye hazırdır.

15 TEMMUZ’U YENİ BİR DİRİLİŞİN SİMGESİ YAPAN ŞEHİTLERİMİZ VE GAZİLERİMİZ

Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz’u yeni bir dirilişin simgesi yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN KAHRAMAN VE FEDAKÂR MENSUPLARI

Aziz milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmezliği ve devletimizin bekası için canlarını feda etmeye daima hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman ve fedakâr mensuplarına en derin sevgilerimle birlikte başta terörle mücadele olmak üzere onurlu vazifelerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.”