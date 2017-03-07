Genelkurmay Başkanları buluşmasıyla ilgili açıklama

TSK'dan Antalya'da düzenlenen toplantıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, '3 ülkde Silahlı Kuvvetleri arasında istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek tedbirler değerlendirildi' ifadelerini kullanıldı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR'ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DUNFORD ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV'un katılımıyla 07 Mart 2017 tarihinde Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda; taraflar başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir.