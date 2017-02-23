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Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, darbeci general Mehmet Dişli ile Sakarya Pamukova'da arsa aldı" haberine Genelkurmay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
10:5023 Şubat 2017
Gündem
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, darbeci general Mehmet Dişli ile Sakarya Pamukova'da arsa aldı" haberine Genelkurmay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden Sözcü’ye yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın hiçbir şekilde iddia edildiği gibi Sakarya pamukova bölgesinde üzerine kayıtlı arsa yoktur. Bu konuda yapılan açıklamalar maksatlı ve gerçek dışıdır” denildi.

FOTO:DHA/Arşiv- Genelkurmay, Tanal'ın iddialarını yalanladı.

FOTO:DHA/Arşiv- Genelkurmay, Tanal’ın iddialarını yalanladı.

İDDİA NEYDİ?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Tümgeneral Mehmet Dişli’nin “ortak villa arsası” satın aldıklarını öne sürmüştü. Tanal, arsanın Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde olduğunu iddia etmişti.

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Son güncelleme: 10:5423.02.2017
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