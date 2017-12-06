Gidip dönmeyen halk oyunları ekibiyle ilgili Macaristan’dan açıklama

Halk oyunları yarışması için gittikleri Macaristan'da iltica talebinde bulunduğu iddia edilen 11 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İsminin gizli kalmasını isteyen Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği'nden bir yetkili, Budapeşte'den gelen davetin ardından etkinliğe katılmak istediğini beyan eden ve dernek üyesi olmayan 16 kişi için Ankara İl Spor Müdürlüğüne ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna başvuru yaptıklarını anlattı. Çarpıcı bir diğer detay ise söz konusu kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olması... Öte yandan Macaristan'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi. Göçmenlik ve Mülteci Ofisi, “Grubun üyeleri Macaristan'da iltica başvurusunda bulunmadı” açıklamasında bulundu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği aracılığıyla giden 16 kişilik halk oyunları ekibinin 11 üyesinin yarışma için gittikleri Macaristan’a iltica ettiğine dair haberlerin yer alması üzerine yazılı açıklama yaptı.

HALK OYUNLARI FEDERASYONU: O SPORCULAR VE SUÇ ORTAKLARI…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği'nin 16 sporcusundan 11 tanesinin Macaristan'a iltica talebinde bulunarak ülkeye geri dönmediğine ilişkin haberden dolayı büyük üzüntü yaşamaktayız. Kültürümüzün bu işlere alet edilmesi son derece yanlıştır. Geleneklerimiz iyi insan olma öğretisi üzerine olmasına karşın bu geleneği suça alet eden zihniyetlerin cezasının bir an evvel verilmesi en büyük dileğimizdir. Bu minvalde yurt dışına çıkan 16 sporcu ve kulüp yöneticileri ile suç ortakları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ‘suç işlemek için teşekkül oluşturmak ve yurt dışına adam kaçırmak’ haksız fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler adli merciler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. Yargıya intikal etmiş bir husus hakkında daha fazla açıklama yapmak yargının işleyişine müdahale niteliği arz edeceğinden açıklamamızı sadece bu çerçevede halkımızın takdirlerine sunuyoruz.”

DERNEK İÇİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği, 5-10 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen “Halk Oyunları Yaza Veda” etkinliğine davet edildi. İsminin gizli kalmasını isteyen Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nden bir yetkili, davetin ardından etkinliğe katılmak istediğini beyan eden ve dernek üyesi olmayan 16 kişi için Ankara İl Spor Müdürlüğüne ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna başvuru yaptıklarını anlattı.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemenin yetkili kurumlar tarafından yapıldığını ve suç ya da sorun teşkil edebilecek herhangi bir duruma rastlanılmadığını kaydeden dernek yetkilisi, başvuruların ardından yurt dışına çıkış için gerekli izinlerin verildiğini ifade etti. Yasal izinleri alan 16 kişi, belgeleriyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine başvurdu. Evrakta eksiklikleri bulunmayan bu kişilerin müracaatları kabul edilerek kendilerine hizmet pasaportu verildi.

MACAR MAKAMLARI: ‘İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNMADILAR’

Öte yandan Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Grubun üyeleri Macaristan’da iltica başvurusunda bulunmadı.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

DHA’nın haberine göre Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan'a iltica ettikleri ortaya çıktı.

HALK OYUNLARI EKİBİ GRİ (HİZMET) PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKTI

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 5’nci halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu'na müracaat etti. Onayı alan kafile Ankara emniyeti pasaport şubeye gri (hizmet) pasaport müracatı yaparak pasaportlarını aldıkları öğrenildi. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım'ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'den ayrıldı ve Macaristan'a gitti.

HEPSİNİN LİSANSLARI YENİ!

Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek'te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay ise Macaristan'a çıkan bu kafilenin yurt dışına çıkan kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olması.

SPOR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Emniyette dönmeyen 11 kişi ile dönen 5 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutuluyor. Spor bakanlığı müfettişleri geniş çaplı bir soruşturma başlatıkları ve emniyetle ortak hareket ettikleri belirtilirken, Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı ve emniyet ile müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri öğrenildi. Yurt dışına kaçan isimlerin kim olduğu basına verilmedi ancak, kaçan kişilerin araştırması yapılıyor. Herhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı da paylaşılmayan bu kişilerin soruşturma sonunda açıklanması bekleniyor.

DHA