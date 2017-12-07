Girit Adası’nın dörtte üçü Türkiye’ye aittir

Ege’deki adalarımızın işgalini sık sık gündeme getiren Yalım, Girit Adası’nın dörtte üçünün, çevresindeki 14 ada ve adacığın da Türkiye’ye ait olduğunu öne sürdü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yapacağı resmi ziyaret öncesi, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın Girit Adası üzerinde tek başına ferdi mülkiyeti olmadığını belirtti. Adanın hukuki statüsünün 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması, 14 Kasım 1913 Atina Antlaşması ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması olmak üzere toplam dört antlaşmayla belirlendiğini söyleyen Yalım, Girit'in sadece dörtte birinin Yunanistan'a, dörtte üçünün de Türkiye'ye ait olduğunu öne sürdü. Yalım, belgelerle şunları anlattı.

ANTLAŞMALAR ORTADA

Londra Antlaşması'nın hiçbir yerinde Girit Adası'nın Yunanistan'a terk edildiği, verildiği veya bağlandığı ifadesi yoktur. Yunanistan'a Girit Adası'nın dörtte biri verilmiştir. Adanın etrafındaki 14 ada ile adacık ve kayalıklar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde kalmıştır.

Atina Antlaşması'nın hiçbir yerinde, Girit Adası'nın Yunanistan'a terk edildiği, verildiği veya bağlandığına ilişkin de ifade bulunmamaktadır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere toplam sekiz devlet tarafından, Girit Adası'nın sadece dörtte birinin Yunanistan'a ait olduğu teyit edilmiştir.

Yunanistan, Girit Adası'nın dörtte üçü ile halihazırda adanın etrafında işgal altında tuttuğu Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi ve Koufonisi olmak üzere toplam 5 Türk adasını derhal boşaltarak Türkiye'ye teslim etmelidir. Girit Adası'nın Türk bölgesinde kalan Heraklion Hava Üssü dahil olmak üzere bütün askeri birliklerini ve 1999 yılında adanın Türk bölgesine yerleştirdiği S-300 hava savunma füze bataryalarını da derhal tahliye etmelidir.