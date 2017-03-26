Gitar kursuna gitmek için evden çıktı, dönemedi!

İzmir'de kolejde okuyan 15 yaşındaki Bora Aşçılar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mehmet Emrah K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Alkollü sürücünün serbest kalmasına Bora Aşçılar'ın yakınları tepki gösterdi.

İzmir'de kolejde okuyan 15 yaşındaki Bora Aşçılar, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mehmet Emrah K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Alkollü sürücünün serbest kalmasına Bora Aşçılar'ın yakınları tepki gösterdi.

Habertürk’ün haberine göre, kaza cuma akşamı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 765 numara önünde yaşandı. İddiaya göre bir özel lisede 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Bora Aşçılar, gitar kursuna gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, 44 yaşındaki Mehmet Emrah K.’nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır şekilde yaralanan Bora Asçılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aşçılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kaza sonrası Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Mehmet Emrah K.’nin 1.03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Mehmet Emrah K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Alkollü sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Bora Aşçılar’ın yakınları, bir öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürücünün serbest kalmasını akıllarının almadığını belirtti.

KONSERVATUARA GİTMEK İSTİYORDU

Bora’nın yakınları, “Bora konservatuar okumak istiyordu. Bunun için her akşam gitar kurusuna gidiyordu. Olay günü de kursa gitmek için evden çıkmış. Ancak yolun karşısına geçerken otomobil çarpmış. Hem çok başarılı hem de arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci idi. İlerki yıllarda yurt dışında müzik eğitimine devam istiyordu. Ancak hayallerini alkollü bir sürücü aldı” dedi.

Kaza kurbanı Bora Aşçılar için Hatay semtindeki Çifte Mineral Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Aşçılar’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olmadı. Cenaze töreninde sonra Aşçılar’ın cenazesi Yelki Mezarlığı’nda toprağa verildi.