Göç raporundaki acı gerçek: Suriyeliler Türkiye’nin bir parçasıdır

Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler Raporu’na göre Suriyelilerin artık Türkiye toplumunun bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz.

Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye’deki Suriyeliler Raporu’na göre Suriyelilerin artık Türkiye toplumunun bir parçası olduğunu kabul etmeliyiz.

Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün (GÖÇMER) hazırladığı Uluslararası Kitlesel Göçler ve Türkiye'deki Suriyeliler Raporunda, Koruma Altında Bulunan Suriyelilerle ilgili çarpıcı sonuçlar yer aldı. Raporda öne çıkan detaylar şöyle:Türkiye'de 2 milyon 924 bin 583 Suriyeli var. Bunların yaklaşık yüzde 10'u geçici barınma merkezlerinde, geriye kalan yüzde 90'lık kısım ise şehirlerde kendi imkânlarıyla barınmakta. Dört farklı gerçekçi senaryoya göre 2025 yılı itibariyle Türkiye'deki Suriyelilerin toplam nüfusu 2.4 milyon ile 3.7 milyon arasında değişecek. Kısacası Suriyeliler artık Türkiye toplumunun bir parçası olduğu gerçeğini ülke olarak kabul etmemiz ve konu ile ilgili planlamalar yapmamız gerekmektedir.Uyum sağlama konusunda yetersiz kalmış olan bazı Suriyeliler, kentsel suçlara bulaşma riski ile karşı karşıyadır. Bu yönüyle kentsel güvenlik için tehdit oluşturabilir. Ancak etkin sınır güvenliği ile kontrolsüz sınır geçişlerinin engellenmesi, Suriyelilerin ülke içi hareketliliğinin kontrol altında tutulması bu güvenlik sorununu minimize etmektedir.

GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ KALDIRILMALI

Türkiye'deki Suriyeli nüfusunun bir milyonu okul çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. 2014 yılına kadar Suriyelilerin ülkelerine geri döneceği varsayıldığından planlamalar bunun üzerine kuruluydu. 2014'ten sonra bu varsayımdan vazgeçildi ve Türk eğitim müfredatına geçildi. Geçici Eğitim Merkezleri hızla ve dikkatlice kaldırılmalı. Suriyeliler Türk eğitim sisteminin bir parçası olarak eğitime dahil edilmeli.Suriyelilerin Türkiye ekonomisine olumlu sonuçları olmuştur. Sınır bölgelerinde yapılan geniş çaplı yardımlar bölgedeki, özellikle tekstil ve gıda sektöründeki, yerel üretimi canlandırmıştır. Emlak piyasasında hareketlilik olmuştur. Suriyelilerin gerek yaptıkları işler gerekse onlar aracılığıyla yapılan işler nedeniyle vergi kaçakçılığı ile ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir.

SURİYELİ GELİNLER ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde yapılan evliliklerde yabancı damat sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5.9 artarak 3 bin 777’ye, yabancı gelin sayısı yüzde 20 artışla 22 bin 583’e çıktı. Söz konusu dönemde, en çok yabancı gelin Suriye uyruklulardan olurken, bu gelinlerin sayıları yüzde 82 artışla 6 bin 495’e yükseldi. Yabancı uyruklu damatların yüzde 35.4’ünü Almanlar oluştururken, bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. Türk erkeklerinin gelin tercihinde ise Suriyelileri Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’dan gelinler izledi.